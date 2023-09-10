İstanbulluların çamurlu su isyanı! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki: Çocuklar banyo yapacak suyun haline bak
İstanbul'da bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda musluklardan çamurlu su aktığını belirterek İBB ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Vatandaşlar İSKİ'yi etiketleyerek paylaşımlar yaparken "Makineye çamaşırı temiz atıyorsun kirli çıkıyor! Çocuklar banyo yapacak suyun haline bak!" sözleriyle İmamoğlu'na isyan etti. İşte detaylar...
İstanbul'da bazı vatandaşlar, sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle, su kesintisi olduğunu veya zaman zaman musluklardan çamurlu su aktığını belirterek buna tepki gösterdi. Bir süredir sularının akmadığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
ÇAMURLU SUYUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Bazı vatandaşlar ise sularının çamurlu şekilde aktığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.
"TEMİZ ATIYORSUN KİRLİ ÇIKIYOR"
Bir vatandaş sosyal medya hesabından, "İstanbul'da farklı ilçelerde kirli su problemi yaşanmaya başladı. Tüm çeşmelerden kirli su akmaya devam ediyor. Temiz çamaşırları atıyorsun makinaya, kirletip çıkarıyorsun. Böylece kendilerinin kirli çamaşırları ortaya çıktığında çok belli olmuyor, sinsi planlar." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLAR BANYO YAPACAK SUYUN HALİNE BAK"
Ümraniye Atakent Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir vatandaş, paylaşımında İSKİ'nin resmi hesabını da etiketleyerek, şunları yazdı:
"Bu akan suyun hali nedir böyle İSKİ? Yarın okullar açılıyor. Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak. Litrelerce suyu düzelir diye boşa akıttık, hala çamur akıyor çeşmeden."
HANGİ STANDARTLARI UYGULUYORSUN?
Bir başka vatandaş ise çamurlu su videosu eklediği paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Musluktan akan sularda hangi standartları uyguluyorsun?" ifadesini kullandı.
İSKİ Genel Müdürlüğü, İSKİ Destek ve İBB Çözüm Merkezi'ni etiketleyerek paylaşımda bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ümraniye'de su kesintisi sonrası vermeye başladığınız su, bir saattir çamur gibi akıyor ve hala suları kullanamıyoruz", "Üsküdar Selamiali Mahallesi, sular çamurlu akıyor, ne zaman düzelir?" diye yazdı.
Buna ilişkin İSKİ'nin resmi sitesinde herhangi bir açıklama yapılmadı.
"Alo 185" çağrı hattında ise "Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Fatih ilçelerine sular verilmiştir." şeklinde sesli mesajlarla vatandaşlara cevap veriliyor.
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