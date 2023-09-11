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Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Resmi Gazete’de yayımlandı! 6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 70 akademisyen alınacak.

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