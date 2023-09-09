09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimleri kınadı

Dışişleri Bakanlığı Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimleri kınadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Karabağ’da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimleri kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik hareket olarak algıladıklarını belirttiği sözde seçimleri kınadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA