Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi! Dikkat çeken "İş birlikleri derinleşecek" mesajı
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan 35 milyar dolarlık yatırım paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.
Görüşmede, Başkan Erdoğan Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı. Türkiye'nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve asrın felaketi sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TÜRKİYE'YE 35 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PAKETİ
Kabulde, Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu'nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
YENİ DÖNEMDE İŞ BİRLİKLERİ DERİNLEŞECEK
Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceği ifade edilen görüşmede Başkan Erdoğan, Dünya Bankası ile yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dünya Bankasından sağlanan 35 milyar dolarlık yatırım paketini değerlendirerek, "Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz Orta Vadeli Program'ın (OVP) başarılı şekilde yürütülmesini desteklemektedir." ifadesini kullanmıştı.
"GÜÇLÜ BAĞLILIĞI TAKDİR EDİYORUZ"
Dünya Bankasının Türkiye'ye yönelik yatırım paketini artırma kararının, OVP'nin onayı niteliği taşıdığına işaret eden Şimşek, "Banka, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı önümüzdeki üç yıl içinde iki kattan fazla arttırarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankasının paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı şekilde yürütülmesini desteklemektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Şimşek, OVP'nin, iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçladığını aktarırken, "Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor" demişti.
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