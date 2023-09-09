Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi! Dikkat çeken "İş birlikleri derinleşecek" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.



Görüşmede, Başkan Erdoğan Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı. Türkiye'nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve asrın felaketi sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE'YE 35 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PAKETİ

Kabulde, Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu'nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.