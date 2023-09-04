Tanju Özcan ile Eren Erdem canlı yayında tartıştı! Hakaretler havada uçuştu: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın

FİTİLİ ATEŞLEYEN CÜMLE

Soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." ifadeleriyle fitili ateşledi.

Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle cevap verdi.