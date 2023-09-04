Tanju Özcan ile Eren Erdem canlı yayında tartıştı! Hakaretler havada uçuştu: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın
Kılıçdaroğlu’na yönelik değişim söylemlerinin ardından artiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem katıldıkları bir canlı yayında tartıştı. Özcan’ın yalandı olduğunu ve kendisini muhatap almadığını söyleyen Erdem’e Bolu Belediye Başkanı’ndan gelen yanıt çok sert oldu. Özcan, Bolu Belediye Başkanı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı'na yönelik, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldıkları bir canlı yayında adeta birbirine girdi.
Erdem, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı danışman atamalarına yönelik açıklamalarda bulunurken Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu yöneltmesiyle ortalık karıştı.
FİTİLİ ATEŞLEYEN CÜMLE
Soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." ifadeleriyle fitili ateşledi.
Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle cevap verdi.
"İNANILMAZ SEVİYESİZ BİR ADAMSIN"
Bunun devamında ise iki isim arasındaki tartışma alev aldı. Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." sözleriyle karşılık verdi.
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