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Diktatör Kemal! Elini sıkmak isteyen CHP Belediye Başkanı Arslan Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından tartaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Diktatör Kemal! Elini sıkmak isteyen CHP Belediye Başkanı Arslan Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından tartaklandı

CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, ayrıldığı sırada yanında yer alan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Genel Başkanının korumaları tarafından tartaklandı. Yaşanan durum karşısında şoke olan Arslan, "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

KENDİ BELEDİYE BAŞKANINA ZORBALIK

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, ayrıldığı sırada yanında yer alan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan hayatının şokunu yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li belediye başkanını adeta bir paçavra gibi kenara fırlatarak zorbalık uyguladı.

ARSLAN İSYAN ETTİ: BEN BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM

Kılıçdaroğlu'nun elini tuttuğu için korumaları tarafından itilen Arslan, "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.

Yaşananlar skandal görüntülerde ise Özgür Özel'in müdahale ettiği görüldü.

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