Diktatör Kemal! Elini sıkmak isteyen CHP Belediye Başkanı Arslan Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından tartaklandı

ARSLAN İSYAN ETTİ: BEN BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM

Kılıçdaroğlu'nun elini tuttuğu için korumaları tarafından itilen Arslan, "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.