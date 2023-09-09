Sığınmacı düşmanlarının algı operasyonu ellerinde patladı!

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece'de 3 Eylül'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.C.Y., 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K. taş atma nedeniyle tartıştı. E.C.Y., yanında taşıdığı çakı ile M.K.'ya saldırdı. Olayda M.K. hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. M.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken E.C.Y. ise gözaltına alındı.

Şüpheli çocuğun emniyetteki işlemleri sürerken İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi'nde 3 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayıyla sosyal medya mecralarında '11 yaşındaki çocuğun, yabancı uyruklu tarafından defalarca bıçaklandığı' şeklinde paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Çarpıtılarak paylaşımı yapılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda, olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M.K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y'nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K.'yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir. Olayın ardından E.C.Y. kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyunun, özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.