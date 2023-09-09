İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
İzmir'in Buca'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ilçelerde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 851 gram kokain, 3 hassas terazi, 151 bin 620 lira, 24 bin 290 dolar ve 200 avro ele geçirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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