HaberlerGaleriOVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme
OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme
Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program kapsamında, 85 milyon vatandaşın cebine ve günlük yaşamına doğrudan yansıyacak uygulamalar devreye girecek. Dar gelirlilere uygun fiyatlı konut üretilecek. Kamu bankaları düşük faizli destek sağlayacak. Otomatik katılım sistemi işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.