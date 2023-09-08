OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

Bireysel emeklilikte devlet katkısı artıyor, tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor. Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. İşveren katkısıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.