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Haberler Galeri OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program kapsamında, 85 milyon vatandaşın cebine ve günlük yaşamına doğrudan yansıyacak uygulamalar devreye girecek. Dar gelirlilere uygun fiyatlı konut üretilecek. Kamu bankaları düşük faizli destek sağlayacak. Otomatik katılım sistemi işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.09.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 06:51
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OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program kapsamında, 85 milyon vatandaşın cebine ve günlük yaşamına doğrudan yansıyacak uygulamalar devreye girecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

İnşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlıyor. Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara uygun kredi kullandıracak.

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OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

Bireysel emeklilikte devlet katkısı artıyor, tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor. Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. İşveren katkısıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.

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OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 dönemini kapsayan Program'la ev alacaklardan evleneceklere, iş arayandan girişimciye, esnaftan reel sektöre toplumun tüm kesimine yansıyacak yeni reçete ortaya konuldu.

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OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut | İlk kez ev alacaklara uygun kredi | Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

İşletmelerin krediye erişimi kolaylaşırken, elektrikli araç, batarya yatırımı için teşvik muslukları açılıyor. Türk lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi ve çeşitliliği artırılacak.