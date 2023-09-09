Son dakika: Emine Erdoğan Yeni Delhi’de lider eşleri bir araya geldi

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gelen Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle halk arasında "Pusa Enstitüsü" olarak bilinen Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, enstitüye gelişinde, G20 eş programlarına ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanının eşi Kyoko Jaishankar tarafından karşılandı.