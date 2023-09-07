İYİ Partili Melih Aydın CHP ve trollerini topa tuttu! Artık yetti hadsizliğinizi çekmek zorunda değiliz

Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." dedi. Sözlerinin devamında Akşener'in 'faşist' olduğunu iddia ederek "Kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor." ifadeleriyle öfke kustu.