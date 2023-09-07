İYİ Partili Melih Aydın CHP ve trollerini topa tuttu! Artık yetti hadsizliğinizi çekmek zorunda değiliz
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için kendi adaylarını belirleyeceklerini söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, 81 il için de ayrı aday çıkaracaklarını belirterek ittifak kapılarını kapattığının sinyalini verdi. Bunun üzerine CHP yandaşı sözde gazeteci Enver Aysever, Akşener’i zehir zemberek sözlerle eleştirerek “Kafayı tırlatmış Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın, bu sözleri alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP’yi ve trollerini topa tuttu.
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hakaret yağdırdı.
Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." dedi. Sözlerinin devamında Akşener'in 'faşist' olduğunu iddia ederek "Kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor." ifadeleriyle öfke kustu.
"ARTIK YETTİ"
Aysever'in bu sözleri İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ı çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından "Artık yetti" diyerek CHP ve yandaşlarını sert sözlerle eleştirdi.
"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMİŞ GENEL BAŞKANINIZI HADSİZLİĞİNİZİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Aydın, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:
"Parti rozetimiz göğsümüzde diye başka parti iç işine karışmak, konuşmak bize yakışmaz diyorduk ama artık yetti" diyerek başlayan Aydın, "Israrla kendi adaylığını dayatıp Türkiye'yi kaybettirmiş genel başkanınızı, hadsizliğinizi, trollerinizi çekmek zorunda değiliz."
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