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Thodex davası sonuçlandı! İşte Faruk Fatih Özer'e verilen ceza...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Thodex davası sonuçlandı! İşte Faruk Fatih Özer’e verilen ceza...

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Faruk Fatih Özer'in bugün görülen dava sonucunda cezası belli oldu. Kurucu Faruk Fatih Özer, mahkeme tarafından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Duruşmada ayrıca 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

BUGÜN SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına bugün görüldü. Duruşmaya 20 Nisan 2023 tarihinde iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bir takım müşteki ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı ise geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

"İLLEGAL İŞLERDE YER ALMADIM"

Tutuklu sanık Faruk Fatih Özer savunmasında, "Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet temellerini atmasıyla birlikte Türkiye zorbalıklar ülkesi değildir. Benim ve ailemin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekir. Şu an duruşması görülen dosyada örgüt lideri değilim, sadece iflas ettim. Thodex'te suç örgütünden bahsedilemez. Bu suçları işleseydim bu kadar amatör olmazdım. Bu sözde örgüt çalışanlarına bir fayda sağlardım. Bizler sadece mağduruz. İllegal faaliyetler içinde olmadım, olmayacağım. Bu kariyerimdeki saygınlığımla da sabittir. Cezaevindeyken bile elimdeki paralarla müştekilere ödeme yaptım. Türkiye'nin hukuk tarihinde bu karakterli duruşu gösteren kimse yoktur" dedi.

Thodex’in kurucusu için istenen ceza belli oldu
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