Emine Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Antoinette Sassou N’Guesso ile bir araya geldi

EMİNE ERDOĞAN'I, TROPİKAL ORMANLAR ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

N'Guesso Emine Erdoğan'ı yakından takip ettiğini ve yoğun çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Kongo Yardım Vakfı üzerinden işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

N'Guesso, Emine Erdoğan'ın sosyal çalışmalarının, halk tarafından benimsenip kitlesel bir harekete dönüştüğüne, somut politika haline gelerek, sürdürülebilir sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Emine Erdoğan'ın, "Sıfır Atık Projesi" başta olmak üzere çevre konularında ilham verici projeler yürüttüğünü, 30 Mart'ta BM Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasından da çok etkilendiğini dile getiren N'Guesso, Emine Erdoğan'ı 26-28 Ekim'de Kongo Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, başkent Brazavil'de düzenlenecek, "Biyoçeşitlilik Ekosistemleri ve Tropikal Ormanlar Üç Havza Zirvesi"ne ana konuşmacı olarak davet etti.