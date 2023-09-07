Emine Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Antoinette Sassou N'Guesso ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso’yu ağırladı. Sıfır Atık ve çevre konularında ortak yürütülebilecek çalışmaları ele aldık diyen Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Antoinette Sassou Nguesso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Erdoğan-Nguesso zirvesinde Sıfır Atık ve çevre konusuna değinildi.
"SIFIR ATIK VE ÇEVRE KONULARINDA ORTAK YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMALARI ELE ALDIK"
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Antoinette Sassou Nguesso'yu ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duydum. #SıfırAtık ve çevre konularında ortak yürütülebilecek çalışmaları ele aldık.
Kadın hakları konusunda birçok değeri paylaştığımız Antoinette Hanımefendi'ye Afrikalı kadınların elişi emeklerine adil bir karşılık vererek güçlendirmek için kurulan Afrika Kültür Evi Derneği girişimimizi anlattım. Başkanlığını yürüttüğü Kongo Yardım Vakfı üzerinden de Bayan Nguesso'nun sosyal sorumluk projelerine öncülük ettiğini öğrenmekten memnuniyet duydum.
Kongo Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Brazzaville'de düzenlenecek olan Tropikal Ormanlar Zirvesi'ne davetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Antoinette Sassou Nguesso'yu ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duydum. #SıfırAtık ve çevre konularında ortak yürütülebilecek çalışmaları ele aldık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 7, 2023
Kadın hakları konusunda birçok değeri paylaştığımız Antoinette Hanımefendi'ye… pic.twitter.com/8XhRHBfqBb
EMİNE ERDOĞAN'I, TROPİKAL ORMANLAR ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ
N'Guesso Emine Erdoğan'ı yakından takip ettiğini ve yoğun çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Kongo Yardım Vakfı üzerinden işbirliği yapmak istediklerini belirtti.
N'Guesso, Emine Erdoğan'ın sosyal çalışmalarının, halk tarafından benimsenip kitlesel bir harekete dönüştüğüne, somut politika haline gelerek, sürdürülebilir sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.
Emine Erdoğan'ın, "Sıfır Atık Projesi" başta olmak üzere çevre konularında ilham verici projeler yürüttüğünü, 30 Mart'ta BM Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasından da çok etkilendiğini dile getiren N'Guesso, Emine Erdoğan'ı 26-28 Ekim'de Kongo Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, başkent Brazavil'de düzenlenecek, "Biyoçeşitlilik Ekosistemleri ve Tropikal Ormanlar Üç Havza Zirvesi"ne ana konuşmacı olarak davet etti.
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