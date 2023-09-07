Muharrem İnce CHP ve Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu: Bu kafayla giderlerse yerel seçimleri de İstanbul’u da kaybedecekler

SEÇİMLER NEDEN KAYBEDİLDİ?

CHP'nin başını çektiği muhalefetin vatandaşlara güven vermediğini belirten İnce, "Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İki de belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu. İkincisi, söylemler çok kötüydü. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı çok fazlaydı, böyle bir şey olamazdı, imkansızdı, olmamalıydı." dedi.