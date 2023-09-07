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Muharrem İnce CHP ve Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Bu kafayla giderlerse yerel seçimleri de İstanbul'u da kaybedecekler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Muharrem İnce CHP ve Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu: Bu kafayla giderlerse yerel seçimleri de İstanbul’u da kaybedecekler

Cumhurbaşkanlığı seçiminde FETÖ ve CHP'lilerin kumpası sonucu yarıştan çekilen Muharrem İnce yerel seçimlere giden yolda açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin HDP ile pervasızca bir ilişkisi olduğunu vurgularken yerel seçimi de yorumladı. İnce "Bu kafayla giderlerse Mart’taki yerel seçimleri de kaybedecekler, İstanbul’u kaybedecekler." dedi. İnce Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine yönelik de yaptığı açıklamada "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi" ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden önce FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen Muharrem İnce katıldığı canlı yayında yaşanan süreci ve 2024 yılındaki yerel seçimleri değerlendirdi.

SEÇİMLER NEDEN KAYBEDİLDİ?

CHP'nin başını çektiği muhalefetin vatandaşlara güven vermediğini belirten İnce, "Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İki de belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu. İkincisi, söylemler çok kötüydü. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı çok fazlaydı, böyle bir şey olamazdı, imkansızdı, olmamalıydı." dedi.

"NE KADAR FETÖ'CÜ VARSA CHP'Yİ DESTEKLEDİ"

İnce seçimlerde Kılıçdaroğlu'na FETÖ'cülerin destek verdiğini söylerken "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi. Onlar bize çaktıkça prim yapacaklarını zannettiler. Bunlarla ilişki kurulmaz, bunlar terörist 'Bunlarla ilişki kurmayın, yapmayın bunu' dedik. Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum, söylediklerimin arkasındayım. ABD'ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler." ifadelerini kullandı.

"BU KAFAYLA YEREL SEÇİMLERİ VE İSTANBUL'U DA KAYBEDECEKLER"

2024 yılındaki seçimleri de değerlendiren İnce "Adaylıktan çekildiğime pişman değilim. Bütün faturayı bize keseceklerdi. Bu kafayla giderlerse Mart'taki yerel seçimleri de kaybedecekler, İstanbul'u kaybedecekler." dedi.

DEĞİŞİM' DİYEN İNSANLAR BANA İNANDIRICI GELMİYOR"

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin değişim çağrılarını da yorumlayan İnce "Delegelere güvenip bir koltukta kalmak doğru değil. O yüzden 'Değişim' diyen arkadaşlar da bana inandırıcı gelmiyor. Biz 'Değişim' diye bağırırken bugün değişimden yana olan arkadaşlar statükodan yanaydı, bugün 'Değişim' diyen arkadaşlar neyi değiştireceklerini söylemiyorlar, sadece koltuğun sahibi değişsin istiyorlar." ifadelerini kullandı.

AKŞENER İLE NE KONUŞTU?

Sayın Akşener'le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra onu linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, 'Tekrar görüşürüz' dedik.

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