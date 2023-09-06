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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

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