CHP’deki danışman skandalında yeni perde! Kendisine ’kansız’ diyen Perinaz Mahpeyker Yaman’ı oy almak için atamış...

KILIÇDAROĞLU'NA KANSIZ DEDİ KOLTUĞU KAPTI

Bu gelişme sonrası kendisine yakın isimleri atayan Bay Kemal, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha kendisine "kansız" diyen ve Atatürk'e de hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.