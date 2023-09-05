CHP'deki danışman skandalında yeni perde! Kendisine 'kansız' diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı oy almak için atamış...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimleri arası kendisine "kansız" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atarken olayın ortaya çıkması sonrası yaptığı açıklamada "Bilseydim elbette atamazdım” dedi. Yaşanan bu skandalı yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre katıldığı canlı yayında "Seçimden iki gün önce başka çevrelerden oy alabilir miyim diye çabalanan bir atmosferde yeterli tetkik yapılmadan böyle bir görevlendirme yapılmış" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun bu atamayı sadece oy almak için yaptığını itiraf etti. İşte detaylar...
CHP'de seçimlerde yaşanan hezimet sonrası istifaya yanaşmayarak faturayı danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda ismi görevden almıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA KANSIZ DEDİ KOLTUĞU KAPTI
Bu gelişme sonrası kendisine yakın isimleri atayan Bay Kemal, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha kendisine "kansız" diyen ve Atatürk'e de hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.
Yaman, bu haberi sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurdu.
"BU ÜLKENİN 3 BÜYÜK SORUNU CHP, CEMAAT, PKK"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk." dediği ortaya çıktı.
"BİLSEYDİM ELBETTE ATAMAZDIM"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.
BAŞKA ÇEVRELERDEN OY ALMA İSTEĞİYLE ATANDI
Bu skandal atamaya yönelik yandaş TELE 1 ekranlarına konuk CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre yaptığı açıklamada "Seçimden iki gün önce başka çevrelerden oy alabilir miyim diye çabalanan bir atmosferde yeterli tetkik yapılmadan böyle bir görevlendirme yapılmış" ifadelerini kullandı.
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