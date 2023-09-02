Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk'e hakaret yağdıran CHP'li danışman Perinaz Mahpeyker Yaman kendisini bakın nasıl savundu! Anıtkabir'i de alet etti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında "Zavallı, kanı bozuk, hain" gibi ifadeler kullanan, Atatürk'e de hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasının yankıları sürüyor. CHP'li Eren Erdem'in yalanlamaya çalıştığı atama, ortaya çıkan belgeler ve açıklamalarla kesinlik kazanmıştı. Hedefteki isim Perinaz Mahpeyker Yaman, skandalların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Anıtkabir" kartını oynadı. Kendini aklamak için Anıtkabir'i hep ziyaret ettiğini söyleyen Yaman, ilgili paylaşımları da kendisinin yazmadığını iddia etti.
CHP'de başlayan değişim savaşında koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren ve peş peşe hamleler yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde de birbirinden farklı hamleler yaptı. Parti içerisinde birçok pozisyonda değişiklikler yapan Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha kendisine "kansız" diyen ve Atatürk'e de hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.
Yaman, bu haberi sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NA "KANI BOZUK" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla göreve getirilen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Yaman'ın bir paylaşımında, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" dediği görüldü.
"BU ÜLKENİN 3 BÜYÜK SORUNU CHP, CEMAAT, PKK"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk." dediği ortaya çıktı.
ATATÜRK'E DE KİN KUSMUŞ
Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk'e de hakaret ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" ifadeleri kullandığı paylaşımları ortalığa saçıldı.
KENDİSİNİ BAKIN NASIL SAVUNDU
Ortaya çıkan paylaşımların ardından saatler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Perinaz Mahpeyker Yaman, savunmaya geçti. Konuyla ilgili açıklamasında paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden Yaman, mesajların yanında çalışan bir personel tarafından yazıldığını söyledi.
Savunmasına hakaretler yağdırdığı Atatürk'ü de alet eden Yaman, Anıtkabir'i hep ziyaret ettiğini iddia ederek birkaç fotoğraf karesi paylaştı. Yaman, "Uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim" dedi.
Kılıçdaroğlu'na güvendiğini ve CHP'nin bir neferi olarak çalışmak istediğini belirten Yaman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köyleri elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barış ve özgüre kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Bir altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinize özür diliyorum Saygılarımla.
EREN ERDEM YALANLAMAYA ÇALIŞMIŞTI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Mahpeyker Yaman'ı ataması büyük tepkilere neden olurken, CHP'nin trol başı Eren Erdem canlı yayında nasıl savunacağını şaşırdı. Yaman'ın atamasını "MYK sonrası böyle bir isim yok" diyerek geçiştirmeye çalışan Eren Erdem göz göre yalan söyledi. Nitekim CHP ve Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ataması 26.05.2023 tarihinde gerçekleşmişti.
Troll başı Eren Erdem açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir atama söz konusu değildir onu ifade edeyim. Sosyal medyada ciddi bir tartışma olduğunu gördüm. Şunu belirtelim sayın genel başkanımız MYK değişikliği yaptı. Bu değişimi ile beraber, bu yenilenme ile beraber hemen akabinde 4 Haziran'da bütün arkadaşlarımızın görevi sona ermiş oldu. Daha sonra yeniden danışman olarak atadığı kişiler oldu. Engin Özkoç, Hacer Foggo, Özgür Yiyici, Namık Tan gibi isimler oldu.
"BÖYLE BİR ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Fakat böyle bir isim ataması söz konusu değil. Genel başkanımızın bu isimde danışmanı yok. Bu nasıl bir gündem oluştu bilmiyorum açıkçası. Bizim genel merkezimizde danışmanlık genelgesi imzalanmış, Perinaz Mahpeyker isimli genelgemiz yok. 4 Haziran sonrası MYK değişimi ile beraber danışman kadrosu tümünün görevi sona erdi. Sıfırdan danışmanlık ihdasları başladı. Bu isimli genel başkanımızın danışmanı yok. Bu bilgi yanlış bir bilgi.
TEYİT ETTİM DEDİ ISLAK İMZALI BELGEYİ İNKAR ETTİ
Usul olarak biz medya birimi olarak özellikle gazeteci arkadaşlar bilirler, bizim bütün muhabir arkadaşlarımızın olduğu Whatsapp topluluğumuz var. Biz bu tür atamalar olduğu zaman bunu ilan ediyoruz. Danışmanlık ataması olduğunda biz kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Böyle bir bilgilendirme hiç yapmadık. Bugün internette görünce teyit ettim. Böyle bir atamanın yapılmadığı bana net bir şekilde bildirildi."
DANIŞMANLIK GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
CHP yandaşı gazetecilerden Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanlık görevine devam ettiğini açıkladı. Sevinç, 3-4 hafta önce ağustos ayı başlarında CHP Genel Merkez binasının 3'ün katında Yaman'a oda tahsis edildiğini ve Yaman'ın bu odayı kendi parasıyla temizletip yeni ofis mobilyaları aldığını, bu mobilyaların da 1 Eylül itibarıyla odasına yerleştirildiğini ve bu odada çalışmaya başladığını söyledi.
İşte Sevinç'in o paylaşımı
Kılıçdaroğlu'na danışmanlık görevinin devam ettiğini söyleyen Perinaz Yaman, 3-4 hafta önce (4 Haziran sonrası) Ağustos ayı başlarında CHP Genel Merkezinin 3'ncü katında kendisine oda tahsis edildiğini söylüyor. Genel Merkezdeki bu odayı kendi parasıyla temizletip yeni ofis mobilyaları aldığını bu mobilyaların dün (1 Eylül) yerleştirildiğini ve odasına giderek çalıştığını söylüyor @perinazyaman @herkesicinCHP
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