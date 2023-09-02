Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk’e hakaret yağdıran CHP’li danışman Perinaz Mahpeyker Yaman kendisini bakın nasıl savundu! Anıtkabir’i de alet etti

Kılıçdaroğlu'na güvendiğini ve CHP'nin bir neferi olarak çalışmak istediğini belirten Yaman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köyleri elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barış ve özgüre kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Bir altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinize özür diliyorum Saygılarımla.

EREN ERDEM YALANLAMAYA ÇALIŞMIŞTI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Mahpeyker Yaman'ı ataması büyük tepkilere neden olurken, CHP'nin trol başı Eren Erdem canlı yayında nasıl savunacağını şaşırdı. Yaman'ın atamasını "MYK sonrası böyle bir isim yok" diyerek geçiştirmeye çalışan Eren Erdem göz göre yalan söyledi. Nitekim CHP ve Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ataması 26.05.2023 tarihinde gerçekleşmişti.

Troll başı Eren Erdem açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir atama söz konusu değildir onu ifade edeyim. Sosyal medyada ciddi bir tartışma olduğunu gördüm. Şunu belirtelim sayın genel başkanımız MYK değişikliği yaptı. Bu değişimi ile beraber, bu yenilenme ile beraber hemen akabinde 4 Haziran'da bütün arkadaşlarımızın görevi sona ermiş oldu. Daha sonra yeniden danışman olarak atadığı kişiler oldu. Engin Özkoç, Hacer Foggo, Özgür Yiyici, Namık Tan gibi isimler oldu.

"BÖYLE BİR ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fakat böyle bir isim ataması söz konusu değil. Genel başkanımızın bu isimde danışmanı yok. Bu nasıl bir gündem oluştu bilmiyorum açıkçası. Bizim genel merkezimizde danışmanlık genelgesi imzalanmış, Perinaz Mahpeyker isimli genelgemiz yok. 4 Haziran sonrası MYK değişimi ile beraber danışman kadrosu tümünün görevi sona erdi. Sıfırdan danışmanlık ihdasları başladı. Bu isimli genel başkanımızın danışmanı yok. Bu bilgi yanlış bir bilgi.