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1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman 2023? Adalet Bakanlığı kaç hakim savcı alınacak 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman 2023? Adalet Bakanlığı kaç hakim savcı alınacak 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanlığı bin hakim ve savcı yardımcısı alımı için son dakika açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı bitmeden sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte, haberin detayları...

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanlığı bin hakim ve savcı yardımcısı alımı için son dakika açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı bitmeden sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte, haberin detayları...

1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, sıcak başlıkları arasında iç ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili şunları söyledi;

" Adli yıl açılış törenlerinde yeni anayasa çağrımızı da tekrarladık. 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz."

Başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde Adalet Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI NEDİR?

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre 'hakim yardımcısı' ve 'savcı yardımcısı' şeklinde görev ayrımına tabi tutulacak.

Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.

Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK'nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak.

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