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Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim atamazdım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim atamazdım

Seçimlerde yaşadığı ağır hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesen Kılıçdaroğlu bu isimlerin yerine farklı isimler görevlendirdi. Bay Kemal Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yapması için kendisine daha önce "kansız" diyerek hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi. Bu gelişme sonrası gelen tepkiler üzerine Perinaz Mahpeyker Yaman görevden alınırken Kılıçdaroğlu yaşanan skandala ilişkin konuştu. Bay Kemal bu ismi kendisine arkadaşının tavsiye ettiğini söylerken "Bilseydim atamazdım" dedi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadıktan sonra istifa etmek yerine mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Bay Kemal, çok sayıda ismi görevden alırken yerlerine kendine yakın gördüğü isimleri atadı.

KENDİSİNE 'KANSIZ' DİYEN İSME GÖREV

Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha kendisine "kansız" diyen ve Atatürk'e de hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.

Yaman, bu haberi sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA "KANI BOZUK" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla göreve getirilen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Yaman'ın bir paylaşımında, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" dediği görüldü.

"BU ÜLKENİN 3 BÜYÜK SORUNU CHP, CEMAAT, PKK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk." dediği ortaya çıktı.

ATATÜRK'E DE KİN KUSMUŞ

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk'e de hakaret ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" ifadeleri kullandığı paylaşımları ortalığa saçıldı.

"BİLSEYDİM ATAMAZDIM"

Yaşanan bu skandal sonrası Mahpeyker'in görevden alındığı açıklanırken Kemal Kılıçdaroğlu ise günlerdir süren tartışmaların üzerine ilk açıklamayı yaptı. CHP'nin fonladığı Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" açıklamasını yaptı.

ARKADAŞIM TAVSİYE ETTİ

Perinaz Mahpeyker'i bir arkadaşının tavsiye ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Batman'da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu

EĞER KAZANSAYDIK...

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca açıklamasında "Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı" ifadelerine yer verdi.

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