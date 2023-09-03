Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim atamazdım

KENDİSİNE 'KANSIZ' DİYEN İSME GÖREV

Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha kendisine "kansız" diyen ve Atatürk'e de hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.

Yaman, bu haberi sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurdu.