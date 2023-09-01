Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken hamle: Kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı! “Zavallı kanı bozuk” demişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Zavallı, kanı bozuk, hain” diyen Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olması için imza attı. Kılıçdaroğlu’nun kararı CHP cephesinde tepkiyle karşılanırken bir dönem verdiği milliyetçi ve muhafazakar pozlarını yeniden akıllara getirdi. Hezimete uğradığı seçim döneminde muhafazakar kesime rol kesen Kılıçdaroğlu, yeni danışmanının paylaşımları gündem oldu.
Kılıçdaroğlu ve yandaşları 14-28 Mayıs yenilgisini hala atlatamazken koltuk sevdalısı olan CHP Genel Başkanı'ndan ilginç hamleler üst üste geldi. Bay Kemal, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha önce kendisine kansız diyen olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.
Yaman, bu haberi sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurdu.
BAY BAY KEMAL'E "HAİN KANI BOZUK ZAVALLI" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz dönemde Yaman, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.
"CHP BU ÜLKENİN SORUNU"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuş, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk" ifadelerini kullanmıştı.
ATATÜRK DÜŞMANI
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." şeklinde konuşmuştu.
Bunun üzerine Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu akıllara geldi. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.
FONDAŞ MEDYA İSYAN ETTİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni atama kararını fondaş medya da isyanla karşıladı.
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