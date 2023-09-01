Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken hamle: Kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı yaptı! “Zavallı kanı bozuk” demişti

Kılıçdaroğlu ve yandaşları 14-28 Mayıs yenilgisini hala atlatamazken koltuk sevdalısı olan CHP Genel Başkanı'ndan ilginç hamleler üst üste geldi. Bay Kemal, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere daha önce kendisine kansız diyen olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.