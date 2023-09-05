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Trabzon'da başörtülü kadınlara küstah sözler! Hastanede sıra bekleyen kadın hakaretler yağdırdı: Pislikler hayvanlar...

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Trabzon’da başörtülü kadınlara küstah sözler! Hastanede sıra bekleyen kadın hakaretler yağdırdı: Pislikler hayvanlar...

Trabzon'daki Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlara yaşlı bir kadın ağır hakaretler savundu. Yaşlı kadın "Allah nurunuzu almış. Pislikler! Öküzler!" ifadelerini kullanırken olaya hastanedeki diğer vatandaşlar ve güvenlik görevlileri de dahil oldu.

Trabzon'da bulunan Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadın tarafından ağır hakarete uğradı.

PİSLİKLER... HAYVANLAR... TERBİYESİZLER...

Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti. Başörtülü kadınlara dönerek "Allah nurunuzu almış" diyerek "Kes sesini pislikler! Terbiyesizler! Hayvanlar! Öküzler!" sözleriyle hakaretler savurdu.

TÜRBANLI VATANDAŞLAR YİNE HEDEFTE

"Manyaklar, zırdeliler, cahiller" diyerek türbanlı vatandaşları hedef alan yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tepki gösterdi.

İZMİR'DE DE 28 ŞUBAT KAFASI

İzmir'in Foça ilçesinde bir kadın, sokakta gördüğü çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu. Atatürkçü olduğunu belirten kadın, "Böyle insanlar görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRKÇÜYÜZ BİZ'

Çarşaflı kadın, "Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz?" sözleriyle kendisini savununca yaşlı kadın bu kez "O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz" ifadelerini kullandı.

Trabzon’da başörtülü kadınlara küstah sözler TRABZON'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA KÜSTAH SÖZLER
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