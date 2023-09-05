CHP'de İstanbul kavgası! Ortalık karıştı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ne hamlesi yapacak? Mahkemelik oldu
CHP'de değişim kavgalarının gölgesinde devam eden kurultay süreci de büyük tartışmalara sahne oluyor. İstanbul'un ilçelerinde alınan sonuçlar delege hesaplarını karıştırırken, gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı yeni hamlelere çevrildi.
CHP değişim tartışmaları arasında kurultaya giderken İstanbul'da ilçelerde alınan sonuçlar delege hesaplarını karıştırdı. Gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son dakika hamlelerine çevrildi.
Genel başkan seçiminin yanı sıra kritik tüzük değişikliklerinin de oylanacağı büyük kurultay delegelerinin neredeyse beşte birini tek başına belirleyen İstanbul'da, şu ana kadar 39 ilçeden Şile ve kaderi Seçim kurulu kararına bağlı Fatih dışındaki Ilçe Kurultayları tamamlandı. Ekim ayında yapılması beklenen il kurultayında siyasi yasaklı
Canan Kaftancıoğlu'nun yerine gelecek ismi belirleyecek 600 İstanbul delegesinin resmileşen 578'i de birbirlerine açık ara üstünlük sağlayamadı. Delegeler her biri diğeri için kilit konuma gelen 3 önemli güç grubu arasında dağıldı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yanlısı ekiplerin yanı sıra son seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kampanya koordinatörlüğünü yürüten ancak kurultaylarda zaman zaman her iki tarafla da işbirliği yapan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ekibi elde ettikleri delege sayılarıyla güç merkezi oluşturdu.
ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMADILAR
Kulislere göre, şu ana kadar tamamlanan kurultayların sonucunda genel merkezciler sayısal olarak önde olsa da tarafların hiçbiri tek başına il başkanı seçtirebilecek delege çoğunluğu sağlayamadı. "Her grup bir diğeri için kilit konumda, sonucu kimin kiminle ittifak yapacağı belirleyecek" yorumları öne çıktı. Kulislerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun son dakika hamleleri merak ediliyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bu kritik denge nedeniyle tarafların üzerinde uzlaşabileceği tek adaylı bir kurultay için devreye girebileceğinden söz ediliyor.
KILIÇDAROĞLU NE YAPAR
Hürriyet'in haberine göre parti kaynakları, "Yerel seçimlerde en büyük yarış İstanbul'da olacak. Genel Başkan, bu önemli yarış öncesinde İstanbul'da örgütün de tabanın da ikinci bir yarışla yorulup kırılganlaşmasını istemeyebilir. O nedenle herkesin üzerinde öyle ya da böyle uzlaşabileceği, en önemlisi de seçim sürecini İmamoğlu ile birlikte uyum içinde sürdürecek bir ismi gündeme getirebilir" diyor. Kulislerde, her iki seçenekte de eli sağlam grubun kendisini genel merkezciler ile değişimciler arasında konumlandıran Toprak ekibi olduğuna işaret edilirken, "Öyle görünüyor ki kime destek verirlerse o tarafla birlikte kazanma kozuna sahipler" deniliyor.
MERKEZE KURULTAY ŞOKU
- İstanbul'da bu hafta sonu yapılan 3 ilçe kurultayına Toprak ve İmamoğlu ekipleri damgasını vurdu. Genel merkezcilerin yenilgisiyle sonuçlanan bu kurultaylarda Kartal ve Güngören'i doğru ittifak tercihleriyle fark yaratan Toprak ekibi, Sariyer'i de İmamoğlu ekibinin önemli isimlerinden Gökhan Zeybek'in danışmanı kazandı.
FATİH MAHKEMELİK
- Değişimcilerin öne çıktığı Fatih ilçe kurultayı ise "iptal" tartışmalarıyla birlikte büyük bir karışıklığa sahne oldu. Mevcut yönetim, kurultayın iptal edildiğini bildirdi, salona hâkim değişimciler ise yeni başkan ve delegasyon seçimlerini yaptılar. Genel merkezciler ise gerekli itirazların yapıldığını, yetkili hâkimin kurultayın geçerli olup olmadığına ilişkin karar vereceğini söylediler.
'DEĞİŞİM' DEDİLER
- Genel merkezciler geçen hafta sonunu da Kurultay yenilgileriyle tamamlamıştı. Geçen haftanın en büyük sürprizi, genel merkezcilerin kalesi olarak nitelenen Kadıköy'de yaşanmıştı. Değişimciler ayrıca bazılarında Toprak ve bazı yerel gruplarla yapılan ittifaklarla Küçükçekmece, Üsküdar ve Beyoğlu'nu da kazandı.
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