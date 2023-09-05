CHP’de İstanbul kavgası! Ortalık karıştı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ne hamlesi yapacak? Mahkemelik oldu

KILIÇDAROĞLU NE YAPAR

Hürriyet'in haberine göre parti kaynakları, "Yerel seçimlerde en büyük yarış İstanbul'da olacak. Genel Başkan, bu önemli yarış öncesinde İstanbul'da örgütün de tabanın da ikinci bir yarışla yorulup kırılganlaşmasını istemeyebilir. O nedenle herkesin üzerinde öyle ya da böyle uzlaşabileceği, en önemlisi de seçim sürecini İmamoğlu ile birlikte uyum içinde sürdürecek bir ismi gündeme getirebilir" diyor. Kulislerde, her iki seçenekte de eli sağlam grubun kendisini genel merkezciler ile değişimciler arasında konumlandıran Toprak ekibi olduğuna işaret edilirken, "Öyle görünüyor ki kime destek verirlerse o tarafla birlikte kazanma kozuna sahipler" deniliyor.