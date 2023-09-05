05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sosyal medya açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sosyal medya açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sosyal medya açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle, bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA