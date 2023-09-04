Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay iddia: Koltuğu bırakmama nedeni CHP'deki yolsuzluklar...
CHP'de seçimlerin ardından başlayan kaos sürecinde partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha bombardımana tuttu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmak istemediğini iddia etti.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmamakta kararlı... 12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın eden Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.
Kendisini eleştiren isimlerin görevine son veren Kılıçdaroğlu, bu anlamda kendisini sert bir dille eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Karar üzerine Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı.Yaptığı yürüşe rağmen partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın değişim açıklamarı sosyal medya hesabından ve çeşitli programlarda devam etti.
Son olarak katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun neden koltuktan kalkamamakta ısrarcı olduğunun nedenini açıklayan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkaç hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Özcan, katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını ifade etti.
ŞÜPHELİ İHALEYİ DEŞİFRE ETTİ
İsmi sık sık rüşvet skandallarıyla anılan CHP'de meydana gelen başka bir usulsuz ihaleyi de ifşa eden Özcan, Engin Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyen Tanju Özcan, "'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi." diye konuştu.
Olayın detaylarını anlatan Özcan, "Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi." dedi.
DANIŞMAN KRİZİ PARTİYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde seçimleri kazanmak için her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu'nun önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol ortaya çıkmıştı. CHP daha bu krizi aşamamışken yeni bir krizle karşılaştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğu'nun atadığı danışmanlar parti içinde kaosa neden oldu.
Kılıçdaroğlu'nun Batman'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan, her fırsatta Atatürk'e hakaret eden, Kılıçdaroğlu için; 'yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk' diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı seçimden iki gün önce danışman olarak ataması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Konuya ilişkin akla zarar açıklamalarda bulunan Kılıçdaoğlu, gelen tepkiler üzerine "O günün koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. (..) Ben de o günlerde bir gün bir ilde ertesi gün başka ilde çalışıyordum. Oradan oraya koşturuyordum. İnceleme zamanım yoktu." ifadelerini kullanmıştı.
Yaptığı açıklamalarda CHP yandaşı basının bile isyan ettiği Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan da sert tepkiler geldi. Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem aynı yayında danışman krizi üzerinden birbirlerine girdiler.
Özcan'ın "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu yöneltmesi üzerine sinirlenen Eren Erdem, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." ifadeleriyle kavganın fitilini ateşledi.
Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle Erdem'e yanıt verdi.
Bunun devamında ise iki isim arasındaki tartışma alev aldı. Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." sözleriyle karşılık verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'ye "Deli Fişek" orta saha geliyor! 1.89'luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...
- 49 bin TL zam geldi! Peugeot Eylül ayı sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı: 2023 model Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008, 508, ve 5008 güncel fiyat listesi
- Kişiliğinizin gizli sırrı açığa çıktı! Doğum yılının son rakamı 1, 3, 8 ve 9 olanlar dikkat! Sizin kanınızda...
- Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek? Lot detayı...
- 145 bin TL'ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?
- MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...
- Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar
- TÜİK Eylül ayı kira zammı kaç TL olacak? TEFE - TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2023? İş yeri, dükkan kirası...
- Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?
- 6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...