Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay iddia: Koltuğu bırakmama nedeni CHP’deki yolsuzluklar...

DANIŞMAN KRİZİ PARTİYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde seçimleri kazanmak için her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu'nun önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol ortaya çıkmıştı. CHP daha bu krizi aşamamışken yeni bir krizle karşılaştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğu'nun atadığı danışmanlar parti içinde kaosa neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Batman'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan, her fırsatta Atatürk'e hakaret eden, Kılıçdaroğlu için; 'yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk' diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı seçimden iki gün önce danışman olarak ataması gündeme bomba gibi düşmüştü.