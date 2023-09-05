İYİ Partili Adnan Beker’den bomba itiraf: Allah memleketi korumuş!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet sonrası muhalefet partileri, yenilginin faturasını başkasına kesmeye çalıştı. CHP ile İYİ Parti, yerel seçimler için karşılık restleşme yarışına girdi. Krizin boyutu her geçen gün daha da artarken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den çarpıcı bir itiraf geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Beker, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" sorusuna itiraf niteliğinde yanıt verdi.