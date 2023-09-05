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İYİ Partili Adnan Beker'den bomba itiraf: Allah memleketi korumuş!

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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İYİ Partili Adnan Beker’den bomba itiraf: Allah memleketi korumuş!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 8'li koalisyon alınan hezimet sonrası dağıldı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Akşener'in masadan kalkması ve Ümit Özdağ ile yapıldığı ortaya çıkan gizli protokolü değerlendirdi. Beker, "Diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş." dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet sonrası muhalefet partileri, yenilginin faturasını başkasına kesmeye çalıştı. CHP ile İYİ Parti, yerel seçimler için karşılık restleşme yarışına girdi. Krizin boyutu her geçen gün daha da artarken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den çarpıcı bir itiraf geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Beker, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" sorusuna itiraf niteliğinde yanıt verdi.

"BİZ POPSTAR MI SEÇECEĞİZ"

Bu masa nasıl dağıldı? Genel Başkanımızın masadan kalktığı günü hatırlayalım. 6 partili bir masa, genel başkanımız masaya gidiyor, iki tane belediye başkanının ismini öneriyor. Fakat masa zaten kararını almış, Kemal beyde mutabık kalmış. Soruyorlar işte, kim aday olsun. 4 genel başkan "Kemal bey olsun" diyor.

Genel başkanımız diyor ki, bir anket yapalım, iki belediye başkanı birinci çıkıyor. Orada bir parti genel başkanı, ben ismini vermeyeyim diyor ki "Biz popstar mı seçeceğiz?" diyor. Öbürleri diyor ki, "Biz karar aldık. Siz ister tamam deyin, ister kalkabilirsiniz" diyor.

"İNCE'Yİ ALMADILAR, ZAFER PARTİSİ'Nİ ALDILAR"

Zafer partisi de ittifaka girdi, görüşmeler yapıldı. Daha başka partileri çağırdılar. Genel Başkanımız dedi ki, "Muharrem İnce ile de görüşün" Ama Muharrem İnce'yi almadılar, Zafer Partisi'ni aldılar.

Sonradan bakıyoruz Seçim kaybedildikten sonra biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Genel Başkanımıza söylenmemiş, biz bilmiyoruz parti olarak. Bir partiye İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Kültür Bakanlığı verilmiş. Herkese her yetki dağıtılmış.

"HDP İLE PROTOKOL VAR MI BİLMEM"

En sonunda ne oldu? Kendileri dedi ki, biz ikimiz görüşmüştük. Ama her şey ortaya çıktı. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardır biz bilmiyoruz belki bunlar da yarın çıkacak. HDP ile protokol var mı bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz.

"BAKANLIKLARI OLUŞTURAMAZDIK, ALLAH MEMLEKETİ KORUMUŞ"

Bunlar ortaya çıktıktan sonra diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor. Adamlar "iyi ki kazanmamışız" diyor. Siz öbür tarafları hiç eleştirmiyorsunuz, devamlı Akşener hastalığına bulaşmış insanlar."

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