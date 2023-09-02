İmamoğlu’cu fondaş Halk TV danışman krizini perçinledi! Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu’na bir ’darbe’ daha mı?

ATATÜRK DÜŞMANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.