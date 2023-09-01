Son dakika | Kandil ve Asos’a hava harekatı! İşte görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat sonucunda teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL VE ASOS BÖLGELERİNE HAVA HAREKÂTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekâtı icra edilmiştir.