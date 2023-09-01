Son dakika | Kandil ve Asos'a hava harekatı! İşte görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat sonucunda teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat sonucunda teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL VE ASOS BÖLGELERİNE HAVA HAREKÂTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekâtı icra edilmiştir.
Harekât ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.
Harekât öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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