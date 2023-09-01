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Van'da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Van’da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.

J-SİHA ve PİHA destekli, jandarma özel harekat ve komandolar ile özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

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