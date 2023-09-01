Van’da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.