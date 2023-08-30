30 Ağustos 2023, Çarşamba
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MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanıldı.

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