01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Afrika'ya taziye mesajı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Afrika'ya taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Afrika’ya taziye mesajı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde çıkan ve en az 74 kişinin ölümüne neden olan bina yangını nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA