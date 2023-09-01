Salgın riski var mı? Bakan Koca açıklık getirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısı açısından bir sorun olmadığını açıkladı. İshal ilgili sevklerin arttığı iddialarına yanıt veren Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde ishal, ateş ve kusma vakalarındaki artışın salgınla alakalı olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapıyor. Ssalgından söz etmek mümkün değil" dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları:
"BİR SALGINDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Aşı açısından sorunumuz yok. Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapılıyor. Gerektiğinde kaynağına inip ortadan aldırma konusunda çaba harcıyoruz. Bir salgından söz etmek mümkün değil. Online muayene ve reçete ile hastaların gelmesini minimuma indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kronik hastalar için oldukça önemli bir durum. Bunun yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl başlayacağımızın duyurusunu yapacağız.
5 DİLDE E-REÇETE
Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Yapılmak istenen sağlık turizminin üssü durumunda. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor. İstedikleri kadar çeksinler hakikat bunda öte değildir. Yapılacak en ufak bir yanlış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Her an birçok kuruluşa baskın yapabiliriz, bunu asla affetmeyeceğiz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O hastalıklardan muzdaripti! Her gün 1 kaşık tüketen kadın, mucizeye inanamadı! Bu bitki 600'den fazla...
- EBEBEK halka arz saat kaçta bitiyor 2023? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek? EBEBEK talep toplama tarihleri!
- Tarım Kredi Market Eylül ayı ilk indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…
- Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...
- En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları
- Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, Eylül'de zamlı yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...
- Tek lokmasıyla karaciğeri yerle yeksan ediyor! Tükettiğiniz anda zehir saçıyor!
- En az ortaöğretim mezunu 4.075 silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı başladı! KPSS puan şartı yok
- UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?
- KYK Yurt sonuç tarihi 2023-24 | GSB KYK Üniversite yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, son başvuru hangi gün?
- 7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...