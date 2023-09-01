Salgın riski var mı? Bakan Koca açıklık getirdi

5 DİLDE E-REÇETE

Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Yapılmak istenen sağlık turizminin üssü durumunda. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor. İstedikleri kadar çeksinler hakikat bunda öte değildir. Yapılacak en ufak bir yanlış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Her an birçok kuruluşa baskın yapabiliriz, bunu asla affetmeyeceğiz." dedi.