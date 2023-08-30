CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’na gardını aldı! Meral Akşener itirafı…
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı çarpıcı açıklamalarından ve değişim çağrılarından sonra CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın Meral Akşener açıklaması dikkat çekti. Katıldığı bir programda Akşener ile yakın temasta olduğunu belirten Özcan’ın İYİ Parti’ye göz kırptığı değerlendirmeler arasında yer aldı.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden kesin ihracına karar verilmişti.
Bundan sonraki siyasi yolculuğu merak edilirken Özcan, katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin açıklama getirirken İYİ Parti üzerinde durdu.
TANJU ÖZCAN İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?
"AK Parti'de, MHP'de ve HDP'de siyaset yapma şansım yok" diyen Özcan, CHP için ise "Muhalefet de bana yakın düşünceleri olanlar var ama CHP'ye dönsem bile aday olmayacağım. Dönersem sadece hukuki bir tespit olacak. Hatalı karar verdiklerinin tespiti olacak" açıklamasında bulundu.
"AKŞENER'LE YAKIN BİR İLİŞKİMİZ VAR"
Akşener ile iyi anlaştıklarını belirten Özcan, "Parti programında ayrı düşen birkaç detay dışında pek bir sıkıntı yok. Ama bu illa da İYİ Parti'ye katılacağım anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
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