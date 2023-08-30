CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’na gardını aldı! Meral Akşener itirafı…

TANJU ÖZCAN İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

"AK Parti'de, MHP'de ve HDP'de siyaset yapma şansım yok" diyen Özcan, CHP için ise "Muhalefet de bana yakın düşünceleri olanlar var ama CHP'ye dönsem bile aday olmayacağım. Dönersem sadece hukuki bir tespit olacak. Hatalı karar verdiklerinin tespiti olacak" açıklamasında bulundu.