Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Fahiş fiyatlara yönelik mesajlar veren Başkan Erdoğan, alınan tedbirler sonucu piyasanın denge bulacağını belirtti. Piyasalardaki balon fiyatların yavaş yavaş söneceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Piyasaya yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak, fahiş fiyatlarını yavaş yavaş sönüyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz."
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