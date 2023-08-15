Tanju Özcan'dan olay iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde 'Dersim Harekatı'ndan dolayı Atatürk'e karşı kin var
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden önce 1 yıl daha sonra kesin ihraç kararıyla gönderilen Tanju Özcan olay bir iddia ortaya attı.
TANJU ÖZCAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
CHP'de acil bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
"ATATÜRK'E KARŞI KİN VAR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin olduğunu öne süren Tanju Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum." diyerek, "Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi işaret eden Tanju Özcan şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun gittiği yol yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak vurgular aslında özel sohbetlerde İhsan Sabri Çağlayangil'le yaptığı 'Dersim' röportajı... Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var.
Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. 'Dersim'de bir harekat yapılıyor. Kimi sorumsuz CHP'liler daha doğrusu hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayan bazıları var 'Dersim Katliamı' falan diyor.
Kardeşim bir bölgede ayaklanma olmuş senin askerine, polisine, köprüne saldırılar oluyor vergi vermeyi reddediyor. Buna müdahale ediyorsun. 'Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum."
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.
SES KASETİNİ PATLATTI
Eleştirilerini sosyal medya hesabından da sürdüren Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.
"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydına Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.
"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.
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