Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı karşılık buldu! Eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı ve beraberindeki heyet MHP’ye katıldı
Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yönelik “Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım” çağrısı karşılıksız kalmadı. Eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı ve beraberindeki heyet MHP’ye katıldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından yerel seçimlerde İYİ Parti ile birlikte hareket etme çağrısına eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural'dan karşılık geldi. Vural 2019-2022 yılları arasında birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyeleri ve mevcut yönetimde yer alan bazı İYİ Partililerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.
Eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural ve birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyeleri ve mevcut yönetimdeki bazı İYİ Partililerle birlikte MHP'ye katıldı.
BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMADILAR
Geçtiğimiz günlerde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından İYİ Parti'ye yönelik olarak "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım" şeklinde bir çağrıda bulunmuş, yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'yle beraber hareket etmeyi teklif etmişti. İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, bu çağrıya kulak vererek, 2019-2022 yılları arasında birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyeleri ve mevcut yönetimde yer alan yine bazı İYİ Partililerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Katılım töreninde eski ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yansıra Mamak ilçesinde yer alan mahalle başkanları ve temsilcileri de Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye kaydı yaptırdı.
"BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR"
Katılıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural'ın kendi döneminde yer alan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte partimize katılma isteği tarafımıza iletilmiştir. Ayrıca yine hâlihazırda görevde bulunan bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri de partimize katılmak istemiştir. Mahalle başkanları ve temsilcilerinin de yer aldığı Mamak'taki bu memnuniyet verici gelişme, katılım töreniyle de taçlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı olarak, Liderimizin çağrısına kayıtsız kalmayıp, ülke hayrına atılan bu adımdan dolayı partimize geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuyla yürüttüğümüz çalışmalarımız devam edecektir. Bizler liderimizin emrinde ve onun çizdiği istikamette her geçen gün daha çok kenetleniyoruz. Bu vesileyle partimize katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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