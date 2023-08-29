Seçim kaybetme canavarı Bay Kemal! CHP’li Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na bir salvo daha: Psikolojik sorunları var

İMAMOĞLU'NDAN GERİ VİTES



Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." diyen İBB Başkanı, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken 'değişim' için savaş başlatan Ekrem İmamoğlu'na da boyun eğdirerek koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Tanju Özcan yine yerden yere vurdu.