Gramaj oyununa geçit yok! Fiyat-gramaj farkına ceza
Ticaret Bakanlığı gramaj fiyat oyununa karşı harekete geçti. Peki hangi önlemler alınacak? Gelişmeleri Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanvekili avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada "Satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek." ifadelerini kullanıldı.
Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilecek. Peki hangi önlemler etkili olur? Gelişmeleri Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanvekili avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.
İbrahim Güllü'nün canlı yayındaki açıklamaları söyle:
"Ticaret Bakanlığı fiyat artışlarına karşı bir mücadele sergiliyor. Ama bunun yanında bir de gizli zam diye adlandırabileceğimiz gramaj oyunları ile karşı karşıya kalıyoruz. Ticaret Bakanlığı 2021 yılında bu tür eylemlerin önüne geçmek için yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre bir ürünün gramaj ya da fiyatında değişiklik olduğu takdirde bunun gözle görülür şekilde belirtilmesi gerekiyor.
Ürünleri ambalajların onların kimlik kartı gibidir. Ürünlerle ilgili tüm bilgileri açık şekilde görmememiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığı yaptığı değişikliklere sahip çıkıyor ve denetimler yapıyor. Bu işi sadece Ticaret Bakanlığına ya da kamu otoritesine bırakmamak lazım sahada destek vermek gerekiyor. Tüketici görmüş olduğu herhangi bir değişikliği bildirmek gerekiyor.
Örneğin; bir ürün 30 gram bunu önce 28'e daha sonra 26 grama düşürüyorlar. İşte bu küçük değişikliklerle tüketicinin cebine göz dikiyorlar. 100 liralık bir ürüne hem zam yapıp hem de gramajı ile oynayarak çok ciddi artışlar yaparak bu işe soyunuyorlar. Ticaret Bakanlığı saha denetimlerine ağırlık verdi. Tüketici olarak vatandaşlar bakanlığa destek vermeli.
e-Devlet uygulaması çok gelişmiş durumda. Tüketiciler gördükleri durumu herhangi bir yere gitmeden ve herhangi bir masrafa girmeden şikayetlerini yapabilirler. Görsellerini bakanlığa iletebilirler. Bir üründe haksızlık tespit edilirse yerel bazda satış yapıyorsa 34 bin 700 TL ulusal bazda satış yapıyorsa 347 bin lira cezası var ve her bir ürün için geçerli."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Yaş, yıl şartı yok! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...
- YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 | ÖSYM giriş ekranı! YKS ek tercihler ne zaman, tarih açıklandı mı?
- Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...
- KYK yurt başvuru e-Devlet | KYK yurt başvurusu bugün mü, ne zaman, nasıl yapılır? Ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB son dakika...
- AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?
- Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...
- Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?
- Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Sosyal Yardım ödeme takvimi açıklandı mı? İsim sorgulama listesi...
- 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...
- 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...