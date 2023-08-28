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Gramaj oyununa geçit yok! Fiyat-gramaj farkına ceza

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Gramaj oyununa geçit yok! Fiyat-gramaj farkına ceza

Ticaret Bakanlığı gramaj fiyat oyununa karşı harekete geçti. Peki hangi önlemler alınacak? Gelişmeleri Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanvekili avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada "Satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek." ifadelerini kullanıldı.

Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilecek. Peki hangi önlemler etkili olur? Gelişmeleri Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanvekili avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.

İbrahim Güllü'nün canlı yayındaki açıklamaları söyle:

"Ticaret Bakanlığı fiyat artışlarına karşı bir mücadele sergiliyor. Ama bunun yanında bir de gizli zam diye adlandırabileceğimiz gramaj oyunları ile karşı karşıya kalıyoruz. Ticaret Bakanlığı 2021 yılında bu tür eylemlerin önüne geçmek için yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre bir ürünün gramaj ya da fiyatında değişiklik olduğu takdirde bunun gözle görülür şekilde belirtilmesi gerekiyor.

Ürünleri ambalajların onların kimlik kartı gibidir. Ürünlerle ilgili tüm bilgileri açık şekilde görmememiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığı yaptığı değişikliklere sahip çıkıyor ve denetimler yapıyor. Bu işi sadece Ticaret Bakanlığına ya da kamu otoritesine bırakmamak lazım sahada destek vermek gerekiyor. Tüketici görmüş olduğu herhangi bir değişikliği bildirmek gerekiyor.

Örneğin; bir ürün 30 gram bunu önce 28'e daha sonra 26 grama düşürüyorlar. İşte bu küçük değişikliklerle tüketicinin cebine göz dikiyorlar. 100 liralık bir ürüne hem zam yapıp hem de gramajı ile oynayarak çok ciddi artışlar yaparak bu işe soyunuyorlar. Ticaret Bakanlığı saha denetimlerine ağırlık verdi. Tüketici olarak vatandaşlar bakanlığa destek vermeli.

e-Devlet uygulaması çok gelişmiş durumda. Tüketiciler gördükleri durumu herhangi bir yere gitmeden ve herhangi bir masrafa girmeden şikayetlerini yapabilirler. Görsellerini bakanlığa iletebilirler. Bir üründe haksızlık tespit edilirse yerel bazda satış yapıyorsa 34 bin 700 TL ulusal bazda satış yapıyorsa 347 bin lira cezası var ve her bir ürün için geçerli."

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Ticaret Bakanlığı harekete geçiyor TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİYOR

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