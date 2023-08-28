Gramaj oyununa geçit yok! Fiyat-gramaj farkına ceza

İbrahim Güllü'nün canlı yayındaki açıklamaları söyle:

"Ticaret Bakanlığı fiyat artışlarına karşı bir mücadele sergiliyor. Ama bunun yanında bir de gizli zam diye adlandırabileceğimiz gramaj oyunları ile karşı karşıya kalıyoruz. Ticaret Bakanlığı 2021 yılında bu tür eylemlerin önüne geçmek için yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre bir ürünün gramaj ya da fiyatında değişiklik olduğu takdirde bunun gözle görülür şekilde belirtilmesi gerekiyor.