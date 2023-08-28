28 Ağustos 2023, Pazartesi
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı
Seçimlerin ardından CHP'de başlayan "değişim" savaşında koltuğu sağlama almak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe hamleler yapmıştı. 81 il başkanını "kendisine destek bildirisi" yayınlamaya zorlayan Kılıçdaroğlu, şimdi de kongreler sonrası başkanları Genel Merkez'e çağırarak "Kurultayda yanlış yapmayın" diyerek gözdağı verdi.
Giriş Tarihi: 28.08.2023 07:18
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9