CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

TEK TEK TASFİYE ETTİ

Kendisine yönelik "istifa" baskısına kalkan yapmak için tüm MYK üyelerinin toplu istifasını onaylayan, ardından da 90'a yakın danışmanını tasfiye eden Kılıçdaroğlu, bu süreçte değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını da tek tek görevden alarak örgüte gözdağı verdi.