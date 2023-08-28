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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan "değişim" savaşında koltuğu sağlama almak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe hamleler yapmıştı. 81 il başkanını "kendisine destek bildirisi" yayınlamaya zorlayan Kılıçdaroğlu, şimdi de kongreler sonrası başkanları Genel Merkez'e çağırarak "Kurultayda yanlış yapmayın" diyerek gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 07:18
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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından kurultayda koltuğu kaptırmamak için aylardır partisinin tüm yöneticilerine 4 koldan baskı uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez "değişimcilerin kalesi" olarak adlandırılan İstanbul'un ilçe başkanlarını genel merkeze çağırdı.

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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

Kongreleri tamamlanır tamamlanmaz tüm başkanları Ankara'ya davet eden Kılıçdaroğlu, toplantıda kendilerine kurultay sürecinin önemini anlatarak net bir şekilde "yanlış yapmayın" mesajı verdi.

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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

TEK TEK TASFİYE ETTİ
Kendisine yönelik "istifa" baskısına kalkan yapmak için tüm MYK üyelerinin toplu istifasını onaylayan, ardından da 90'a yakın danışmanını tasfiye eden Kılıçdaroğlu, bu süreçte değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını da tek tek görevden alarak örgüte gözdağı verdi.

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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

Değişimcilerin önünü kesebilmek için 3 aydır gençlik kollarından belediye başkanlarına kadar partinin önde gelen tüm isimleriyle toplu görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu, toplantıların tamamında kendine destek isteyerek kurultayda görevi bırakmayı düşünmediğinin sinyallerini verdi.

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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu sağlama alma hamlesi! Kongreler sonrası yeni taktik: Hepsini birden çağırdı

Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsından nasibini alan son grup ise İstanbul'un CHP'li ilçe başkanları oldu.