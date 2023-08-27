CHP medyasından Akşener harekatı! Eleştiriler sonrası karşı hamle: Milleti boş yere günlerce heyecanlandırdılar

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programa katılan Akşener yeni bir yola çıkma hazırlığında olduklarını söyledi.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Diğer yandan ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştiren Akşener "Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı konusunda da konuşan Akşener iki ismi cesaretsizliklerinden dolayı sitem etti.