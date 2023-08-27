CHP medyasından Akşener harekatı! Eleştiriler sonrası karşı hamle: Milleti boş yere günlerce heyecanlandırdılar
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran Meral Akşener mağlubiyet sonrası Bay Kemal'i eleştiri yağmuruna tuttu. Dün yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun nefsinin esiri olduğunu söyleyen Akşener, "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası CHP medyası da topa girerken CHP yandaşı TELE 1'de Gazeteci Hüsnü Mahalli, Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in konuşmasına ilişkin "Milleti boş yere günlerdir heyecanlandırdılar." diyen Mahalli, ittifakta en büyük yanlışı Akşener'in yaptığını söyledi. Akşener hakkında "Sen masadan kalkıp bir hafta sonra tıpış tıpış gelip oturdun. Bu nasıl bir ilkesizlik?" diyen Mahalli, İYİ Parti'nin oylarının yüzde 5'e düştüğünü belirtti. İşte detaylar...
Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran ve Bay Kemal'i ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programa katılan Akşener yeni bir yola çıkma hazırlığında olduklarını söyledi.
"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"
Diğer yandan ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştiren Akşener "Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı konusunda da konuşan Akşener iki ismi cesaretsizliklerinden dolayı sitem etti.
KEŞKE YÜREKLİ OLABİLSELERDİ
Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim! Allah şahittir ki; Ne yaptıysam, seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam; Önümüzdeki tarihi yol ayrımında, milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Ne yaptıysam; Umut yaşasın, milletin iradesi, sonuca yansısın diye yaptım. Ve ne yaptıysam, bugün de arkasındayım. Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim.
CHP'YE HDPKK İLE İTTİFAK GÖNDERMESİ
Akşener diğer yandan seçimlerde HDP ile yapılan ittifaka ilişkin "Kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız." dedi.
Akşener'in bu sözleri CHP yandaşı TELE 1'de Gazeteci Hüsnü Mahalli tarafından yorumlandı. Mahalli Akşener'e sert sözlerle yüklendi.
MİLLETİ BOŞ YERE GÜNLERDİR HEYECANLANDIRDILAR
Akşener'in söylediği hiçbir şey manşetlik değil. Milleti boş yere günlerdir heyecanlandırdılar. İttifaktaki en büyük yanlışlığı Akşener masadan kalkarak yaptı. Topluma büyük bir güvensizlik verdi. Hikaye orada başladı.
TIPIŞ TIPIŞ MASAYA GELDİN BU NASIL İLKESİZLİK?
Sen masadan kalkıp bir hafta sonra tıpış tıpış gelip oturdun. Bu nasıl bir ilkesizlik. Söylediği hiçbir cümleyi ciddiye almıyorum. Akşener bir ara "HDP ile asla olmayız" demiyordu. Nitekim İstanbul ve Ankara HDP desteğiyle alındı.
"HDP İLE OLMAM DİYEREK TOPLUMU PROVOKE ETTİ"
Sonrasında ise "HDP ile olmam" diyerek toplumu provoke ettiler. HDP sayesinde aldılar o şehirleri.
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