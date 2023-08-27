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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i yabancı olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i yabancı toplamda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan 17'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Göçmen kaçakçılarına operasyon GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON

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