İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i yabancı toplamda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan 17'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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