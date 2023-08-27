Skandalların başkanı Alim Karaca'dan bir skandal daha! Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Fethiye Belediyesi'nden pişkin savunma...
Adı sürekli olarak skandallarla gündeme gelen CHP'li Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca 30 Ağustos öncesi bir skandala daha imza attı. Gethiye sokaklarına asılan Türk Bayraklarına, yasak olmasına rağmen Belediye logosunun konularak Belediye Başkanı Alim Karaca'nın adı yazıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken belediyeden son derece komik bir savunma yapılarak bayrakların belediyeden habersiz asıldığı belirtildi.
2019 yılında göreve geldiği ilk günden bu yana adı çok sayıda farklı skandala karışan ve siyaset gündeminden düşmeyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yine gündeme geleceği bir adım attı.
Tatil gözdesi Fethiye'nin çukur yuvasına dönen yolları turistleri bezdirirken, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bu seferde Türk Bayrağı üzerine adını yazdırarak, bayrakları ilçenin farklı noktalarına astırdı.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN KINAMA
Başkan Alim Karaca'nın bu yakışıksız davranışının ardından, vatandaşlar gibi Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke de tepkisini gösterdi.
Başkan Teke konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Türk Bayrağımız! Bağımsızlığımızın Nişanesidir! Şehitlerimizin Aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiç bir kurum ve kuruluşun reklam aracı değildir. Şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.
BELEDİYENİN HABERİ YOKMUŞ!
Konuyla ilgili Fethiye Belediyesinden açıklama geldi:
"Yaşanan süreçle ilgili Fethiye Belediyesinin hiçbir dahili olmadığı, ve jest amacıyla habersiz yapıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemiz elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından, Belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada, Fethiye Belediyesi'nin hiçbir dahlinin olmadığının, İlgili reklam şirketi ile herhangi bir görsel ve tasarımın paylaşılmadığının, Jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için, asılmadan önce tarafımızdan onay istenmediğinin, Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılıp, ücret ödenmediğinin, Kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini sunarız"
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