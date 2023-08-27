Skandalların başkanı Alim Karaca’dan bir skandal daha! Türk Bayrağı’na büyük saygısızlık! Fethiye Belediyesi’nden pişkin savunma...

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN KINAMA

Başkan Alim Karaca'nın bu yakışıksız davranışının ardından, vatandaşlar gibi Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke de tepkisini gösterdi.

Başkan Teke konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Türk Bayrağımız! Bağımsızlığımızın Nişanesidir! Şehitlerimizin Aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiç bir kurum ve kuruluşun reklam aracı değildir. Şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.