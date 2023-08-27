HDP’li Pervin Buldan’ın eşinin yeğeni sınırda enselendi! PKK’ya üyelikten dosyası çıktı

HUDUTLARDA BU YIL 413 TERÖRİST YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre son olarak HDP Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan'ın eşinin yeğeni terörist Hişyar Buldan hudut kartallarının dikkati sayesinde Türk adaletine teslim edildi. Alınan önlemler ve personelin özverili çalışması sonucu yıl içinde hudutlarda 272'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 413 terör örgütü üyesi yakalandı.