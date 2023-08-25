25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu teröristler yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu teröristler yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
ABONE OL
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu teröristler yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığı belirtildi. Diğer yandan yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA