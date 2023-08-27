Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul eleştirisi: Hizmet etmeyip kişisel kariyer planlamasını yaptı
28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol imzalayarak seçimlerin kazanılması durumunda bazı bakanlıkları Zafer Partisi'ne verme konusunda imza attı. Bu protokol için "İki kişinin namusuna emanet edildi" diyen Kılıçdaroğlu'na bu konuda Özdağ'dan tepki geldi. İkili arasında bu tartışmadan dolayı gerginlik yaşanırken Özdağ yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Özdağ "İstanbul'da, 5 yıl süreyle hizmet imkanını doğru dürüst değerlendirmeyip, kendi kişisel kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul için faydalı olacağını düşünmüyorum" dedi.
14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan ve 28 Mayıs'ta iktidar olabilmek adına Zafer Partisi'yle gizli protokol imzalayan Kemal Kılıçdaroğlu hezimetten kaçamamıştı.
BAKANLIK İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs öncesinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı bakanlık pazarlığını itiraf etmesi ortalığı karıştırmıştı.
YAZILI MUTABAKAT İMZALANDI
Kamuoyuna açıklananın dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.
"İKİ KİŞİNİN NAMUSUNA TESLİM EDİLDİ"
Özdağ'ın bu çıkışı CHP içinde tepkiyle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu bakanlık iddialarını yalanlamadı. Kılıçdaroğlu "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca protokolden Faik Öztrak'ın bile haberinin olmadığını belirtirken "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür." dedi.
ÖZDAĞ TEPKİLİ: PROTOKOLDEN UTANIYORSAN O DA SENİN SORUNUN
Bu gelişmeler sonrası CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuk olan Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak protokol hakkında "Namusa teslim edilen" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.
Özdağ bu ifadeyi garipsediğini ifade ederken "Kemal Bey seçimleri kazansaydı ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Yani neyi gizliyoruz? Ben namuslu bir adamım Kemal Bey." dedi.
"HERKES DÖNSÜN KENDİ NAMUSUNA BAKSIN"
Ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Biz CHP ile utanılacak bir şey yapmadık, CHP utanıyorsa o Kemal Bey'in sorunu." dedi. Özdağ ayrıca "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." ifadelerini kullandı.
"HER İLDE KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"
İki isim arasında protokol gerginliği yaşanırken Ümit Özdağ, Sözcü'ye konuştu. Özdağ önümüzdeki mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.
HİZMET ETMEDİ KARİYER PLANLADI
Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirerek "Kimse bize 'partiler üstü' masalını anlatmasın. İstanbul'da, 5 yıl süreyle hizmet imkanını doğru dürüst değerlendirmeyip, kendi kişisel kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul için faydalı olacağını düşünmüyorum" dedi.
Özdağ, İmamoğlu ve CHP'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:
"İmamoğlu geçen seçimlerde çok büyük bir destek bularak seçimleri kazandı. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi durumunda bugün böyle bir konuyu konuşmuyor olurduk ama İmamoğlu vaktini İstanbul'a ayırmak yerine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde durdu ve bugün gelmiş olduğumuz yer, 'Beni desteklerseniz kazanırım' noktası.
Her seçimde bizim karşımıza bu söylemle gelinmesinden artık Türk halkı bıktı. En son seçimde de bu söylemle gelindi bize. Biz 2'nci turda hiçbir talepte bulunmadan sadece Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin savunulması, terörle mücadele ve sığınmacıların vatanlarına yollanmasının kabul edilmesi çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Zafer Partisi'nin oyları böldüğünü hiç kimse söyleyemez, oyları asıl bölen 21 senedir Erdoğan karşısında mağlubiyetten mağlubiyete koşanlardır."
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