Ümit Özdağ’dan Ekrem İmamoğlu’na İstanbul eleştirisi: Hizmet etmeyip kişisel kariyer planlamasını yaptı

Özdağ, İmamoğlu ve CHP'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

"İmamoğlu geçen seçimlerde çok büyük bir destek bularak seçimleri kazandı. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi durumunda bugün böyle bir konuyu konuşmuyor olurduk ama İmamoğlu vaktini İstanbul'a ayırmak yerine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde durdu ve bugün gelmiş olduğumuz yer, 'Beni desteklerseniz kazanırım' noktası.

Her seçimde bizim karşımıza bu söylemle gelinmesinden artık Türk halkı bıktı. En son seçimde de bu söylemle gelindi bize. Biz 2'nci turda hiçbir talepte bulunmadan sadece Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin savunulması, terörle mücadele ve sığınmacıların vatanlarına yollanmasının kabul edilmesi çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Zafer Partisi'nin oyları böldüğünü hiç kimse söyleyemez, oyları asıl bölen 21 senedir Erdoğan karşısında mağlubiyetten mağlubiyete koşanlardır."