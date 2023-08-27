Amerikan FOX'undan "İstanbul'suz Türkiye" provokasyonu! Bu kez harita ile algı peşinde

Amerika merkezli yayın kuruluşu FOX'un Türkiye'yi hedef alan skandal algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.



Seçim sürecinde yürütülen kirli propagandalara ön ayak olan, asrın deprem felaketini yaşadığımız günlerde yaptığı yalan haberlerle toplumun sinir uçlarını dokunan FOX yine tilkilik peşinde olduğunu gösterdi.