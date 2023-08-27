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Amerikan FOX'undan "İstanbul'suz Türkiye" provokasyonu! Bu kez harita ile algı peşinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Amerikan FOX’undan İstanbul’suz Türkiye provokasyonu! Bu kez harita ile algı peşinde

Türkiye'yi her fırsatta hedef alan yayınlar yapan ABD merkezli FOX, yeni bir skandalla gündeme geldi. FOX News'in haber sitesi Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'a yer verilmeyerek büyük bir provokasyona imza atıldı. Diğer yandan FOX, geçtiğimiz günlerde Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın kardeş kuruluşu olarak da biliniyor.

Amerika merkezli yayın kuruluşu FOX'un Türkiye'yi hedef alan skandal algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.

Seçim sürecinde yürütülen kirli propagandalara ön ayak olan, asrın deprem felaketini yaşadığımız günlerde yaptığı yalan haberlerle toplumun sinir uçlarını dokunan FOX yine tilkilik peşinde olduğunu gösterdi.

BÜYÜK SKANDAL
FOX News'in haber sitesi ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil attı. Söz konusu haritada skandal bir detay dikkatlerden kaçmadı.



HARİTALI 'İSTANBUL' PROVOKASYONU
Türkiye'yi Orta Doğu haritasına ekleyen ABD'li FOX, İstanbul'suz Türkiye haritası kullanarak büyük bir provokasyona imza attı.

ATATÜRK SANSÜRCÜSÜ DISNEY'İN KARDEŞ KURULUŞU
Aynı FOX, Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamama kararı olan Disney Plus'ın da çatı kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Kanal, Disney'in imza attığı skandalda göz boyamak adına "Atatürk'e sahip çıkıyoruz" yalanına soyunmuş, bu durum büyük tepki uyandırmıştı.

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