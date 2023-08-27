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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki: Kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sert tepki: Kınıyoruz

Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

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