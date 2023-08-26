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Haberler Galeri Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus Atatürk dizisini platformdan kaldırmış, sus payı olarak FOX üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Skandal karar büyük tepki gelmiş, binlerce kişi Disney üyeliğini iptal etmişti. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ise Disney'e tepki göstermediği için eleştirilerin odağındaydı. İynemli yetmezmiş gibi bir de Atatürk dizisinin reklamını yaptı. İynemli'nin son hareketine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 09:45
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Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

Disney'in 'Atatürk' dizisiyle ilgili skandal kararına tepki gösteremeyen Aras Bulut İynemli'den tepki çeken bir hareket daha!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

DİSNEY ERMENİ LOBİSİNİN BASKISINA BOYUN EĞDİ

FOX'UN dijital yayın platformu Disney Plus, geçtiğimiz günlerde bir skandala imza attı. Türkiye'nin ulusal değerlerini hiçe sayan platform, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayından kaldırdı.

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Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yapılan bu saygısızlığın Ermeni lobisi baskısıyla alındığı ortaya çıktı.

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Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

Maliyetinin 8 milyon dolardan fazla olduğu belirtilen, fragmanı yayınlanan hatta yayın günü bile belli olan diziyle ilgili alınan karar, Türk halkını kızdırdı.

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Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

ABONELİKLER İPTAL EDİLDİ

Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlık, büyük tepki aldı. Dizinin 29 Ekim'de FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da Türk halkı, Atatürk'e yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı. Abonelikler birer birer iptal edildi, boykot çağrısı yapıldı.