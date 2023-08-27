Meral Akşener bir gün geçmeden çark etti: Yerel seçimlerde bazı yerlerde işbirliği olabilir

Meral Akşener, "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.



İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı;



İsmail Saymaz: Şehirlerde işbirliği yapılabilir mi?

Akşener: Tabii ki yapılır. Çok açık söyledim.

İsmail Saymaz: İstanbul kaybedilirse faturasının size çıkartılması ihtimali çok yüksek.

Akşener: Çıkarsa çıksın. Bizim aldığımız oy CHP'den mi? Hayır. Azıcık bir puan artsın, niye hesaplar bozuluyor? Birbirimize geçirgenlik yok bilinenin tersine. Yankı odası olmamış olsaydı AK Parti'den kopan seçmen bize gelebilirdi. MHP hendek oldu.