Meral Akşener bir gün geçmeden çark etti: Yerel seçimlerde bazı yerlerde işbirliği olabilir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamada yerel seçimlerde ittifak yapamayacaklarını ve kendi listeleriyle seçime gireceklerini paylaştı. Akşener "Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Bu açıklamaların üzerinden henüz bir gün geçmeden Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Akşener yine çark etti. Akşener "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek yeni ittifaka göz kırptı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Bay Kemal'i eleştiri yağmuruna tuttu.
BAY KEMAL'E VERYANSIN
Akşener, Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlarken "Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.
YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK YOK
Akşener ayrıca ittifakın sonlandığını ima ederken "Önümüzdeki yerel seçimlerde ise, İYİ Parti olarak, elbette kendi kadrolarımızla, milletimizin huzuruna çıkacağız. Gelin; tüm siyasi partiler, hep birlikte, ayrı ayrı seçimlere girelim, ve milletimize hizmet için yarışalım." diyerek seçimlere ittifaksız gireceklerini ifade etmişti.
"HİÇBİR PARTİYLE YAN YANA GELMEYECEĞİZ"
"Seçimlere ayrı girelim" çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
BİR GÜNDE TORNİSTAN!
Ancak aynı Akşener, bugün İsmail Saymaz'a verdiği demeçte "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" sözleriyle muğlak bir tutum sergiledi.
"YERELDE ANLAŞMALAR OLABİLİR"
Saymaz'ın "Her ilde belediye başkan adayı çıkarma kararınız İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Biz her yerde tek başına girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz. Yerelde teşkilatlar birbiriyle çalışma yapabilir. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener, "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.
İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı;
İsmail Saymaz: Şehirlerde işbirliği yapılabilir mi?
Akşener: Tabii ki yapılır. Çok açık söyledim.
İsmail Saymaz: İstanbul kaybedilirse faturasının size çıkartılması ihtimali çok yüksek.
Akşener: Çıkarsa çıksın. Bizim aldığımız oy CHP'den mi? Hayır. Azıcık bir puan artsın, niye hesaplar bozuluyor? Birbirimize geçirgenlik yok bilinenin tersine. Yankı odası olmamış olsaydı AK Parti'den kopan seçmen bize gelebilirdi. MHP hendek oldu.
BU NE YAMAN ÇELİŞKİ?
Tam da bu noktada akıllara Akşener'in 3 Mart 2023'te 'kumar' ve 'noter' masası diyerek dağıttığı masaya 6 Mart 2023'te tekrar oturması geldi.
Aynı Akşener'in 26 Ağutos'taki Büyük Taarruz konuşmasında 'ittifak yok' algısı yayıp demeçlerde 'yerelde iş birliği olabilir' mesajı vermesi siyasi tutarsızlığı bir kez daha açık etti.
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