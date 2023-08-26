CHP Belediyesi’nde sorun çok hizmet yok! Cennet Koyu’nda esnaf isyanda: Sadece seçim zamanı vaatlerde bulunuyorlar

CHP ele geçirdiği il ve ilçelere hizmet sunmamakta istikrar sağlıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dışında Muğla gibi turizm cennetini de hizmetsiz bıraktı. Menteşe ilçesine bağlı Akbük Koyu resmen unutulmuş halde. Burada işletmeler büyük sıkıntı yaşıyor. Sezon boyunca yaşanan alt yapı, yol ve otopark sorunları işletmelerin belini büküyor. Dar ve toprak olan yolda iki araç yan yana geçemiyor. Etrafa saçılan toz ve toprak plaj işletmelerinde oturan müşterileri rahatsız ediyor. Bölge esnaflarından Mustafa Kul, "Sadece seçim vakti gelip vaatlerde bulunmasınlar." diyerek şöyle dert yandı:

"Hizmet bekliyoruz. Yol yapılsın istiyoruz. Altyapı olmadığı için işletmeler olarak vidanjörle su getirmek zorunda kalıyoruz. Maliyet oldukça artıyor. Vergi levhamız olduğu halde ruhsat alamıyoruz."

Menteşe ilçesinde yer alan Akbük Koyu'ndaki işletmelerin yaşadığı problemler her geçen gün büyüyor. Akbük koyunun sonunda yer alan itfaiye ekipleri araçlarını dar yolda kullanmakta ve hızlı hareket etmekte güçlük çekiyor. Ayrıca yatların yoğun olarak bulunduğu koyda denize bırakılan atık sular, suyu kirletiyor. Ayrıca Sarnıç Akbük Orman Parkı Otoparkı olarak özel bir işletme koya giriş yapan tüm araçlardan 100 lira otopark ücreti alınıyor. Ücretin yol üstüne yapılan bariyerle henüz otoparka bile giriş yapmadan alınması tepkileri bir kat daha arttırıyor.