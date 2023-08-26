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CHP Belediyesi’nde sorun çok hizmet yok! Cennet Koyu’nda esnaf isyanda: Sadece seçim zamanı vaatlerde bulunuyorlar

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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CHP Belediyesi’nde sorun çok hizmet yok! Cennet Koyu’nda esnaf isyanda: Sadece seçim zamanı vaatlerde bulunuyorlar

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Akbük Koyu sakinleri esnafı CHP’den hizmet görmediklerini aktardı. CHP’li Menteşe Belediyesi’nden hizmet bekleyen Akbük esnafı, "Belediyeden yol ve su istiyoruz alt yapı olmadığı için vidanjörle su getirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

CHP ele geçirdiği il ve ilçelere hizmet sunmamakta istikrar sağlıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dışında Muğla gibi turizm cennetini de hizmetsiz bıraktı. Menteşe ilçesine bağlı Akbük Koyu resmen unutulmuş halde. Burada işletmeler büyük sıkıntı yaşıyor. Sezon boyunca yaşanan alt yapı, yol ve otopark sorunları işletmelerin belini büküyor. Dar ve toprak olan yolda iki araç yan yana geçemiyor. Etrafa saçılan toz ve toprak plaj işletmelerinde oturan müşterileri rahatsız ediyor. Bölge esnaflarından Mustafa Kul, "Sadece seçim vakti gelip vaatlerde bulunmasınlar." diyerek şöyle dert yandı:

"Hizmet bekliyoruz. Yol yapılsın istiyoruz. Altyapı olmadığı için işletmeler olarak vidanjörle su getirmek zorunda kalıyoruz. Maliyet oldukça artıyor. Vergi levhamız olduğu halde ruhsat alamıyoruz."

Menteşe ilçesinde yer alan Akbük Koyu'ndaki işletmelerin yaşadığı problemler her geçen gün büyüyor. Akbük koyunun sonunda yer alan itfaiye ekipleri araçlarını dar yolda kullanmakta ve hızlı hareket etmekte güçlük çekiyor. Ayrıca yatların yoğun olarak bulunduğu koyda denize bırakılan atık sular, suyu kirletiyor. Ayrıca Sarnıç Akbük Orman Parkı Otoparkı olarak özel bir işletme koya giriş yapan tüm araçlardan 100 lira otopark ücreti alınıyor. Ücretin yol üstüne yapılan bariyerle henüz otoparka bile giriş yapmadan alınması tepkileri bir kat daha arttırıyor.

"BELEDİYEDEN HİZMET BEKLİYORUZ"

Kul, "Buradaki işletmeler olarak kira veriyoruz. Yangın olunca itfaiye ekipleri yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Yollar toprak. Daha modern yolların yapılmasını istiyoruz. Ayrıca itfaiye ekipleri yangın ihbarına giderken toprak yolda son sürat geçiyor. Çevrede çoluğu çocuğu olan insanlar var. Aniden bir çocuk yola fırlayabilir. İtfaiye için alternatif ayrı yol yapılması gerekiyor. Yürüyüş yolları yapılsın istiyoruz. İşletmeler olarak hizmet bekliyoruz. Sadece seçim vakti şunu bunu yapacağız diyorlar. Ama hizmet yok ortada" dedi.

"VERGİ LEVHAMIZ VAR AMA BELEDİYEDEN RUHSAT ALAMIYORUZ"

Vergi levhaları olmasına karşın CHP'li Menteşe Belediyesi'nden ruhsat alamadıklarını vurgulayan Kul, "Altyapı olmadığı için işletmeler köylülerden vidanjörle su getirmek zorunda kalıyor. Maliyet oldukça artıyor. Vergi levhası olduğu halde ruhsat alamayan işletmelerimiz var. Belediyeye derdimizi anlatamıyoruz" dedi.

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