Çanakkale yangını başladı tatile çıktı: CHP'li başkan hala kayıp! Kimin dediği doğru: Yetkiler "dönüş yolunda" dedi kendisi "hastanedeyim"
Çanakkale'de meydana gelen yangın 48 saat içerisinde kontrol altına alındı. Devlet tüm gücüyle sahada teyakkuz halinde mücadele verirken, vatandaşlarda seferberlik ruhuyla çalışmalara katıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, yangının sürdüğü zamanda ortada görülmedi. X hesabından, "Yangınlar ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Umarım en kısa sürede söndürülür." paylaşımında bulunan Ülgür'ün ABD'de tatilde olduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri Gökhan'ın Çanakkale'ye dönmek üzere yola çıktığını öne sürerken, ilginç bir gelişme yaşandı. Gökhan yaptığı açıklamayla, rahatsız olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.
Çanakkale'de binlerce dönüm ormanın kül olduğu yangında Türkiye seferber olurken, gözler CHP'li başkanı aradı. Tatilde olduğu ortaya çıkan başkan hâlâ kayıp.
SADECE TWEET ATTI
Çanakkale'de, birçok devlet kurumunun dayanışması ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 saat dolmadan kontrol altına alınan orman yangını sırasında ABD'de olduğu öne sürülen ve sadece tweet atmakla yetinen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tepki çekti.
Belediye yetkilileri ise Ülgür Gökhan'ın Çanakkale'ye dönmek üzere yola çıktığını öne sürdü.
Sabah gazetesinin haberine göre; yangının başladığı gün, Amerika'nın San Francisco kentine gittiği öne sürülen Ülgür Gökhan'a vekâlet eden Başkan Vekili İrfan Mutluay ise Başkan'ın nerede olduğunu dair açıklama yapmaktan yine kaçındı.
Mutluay, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekâleten baktım. Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.
Yetkililerin dönmek üzere yola çıktığı yönündeki ifadelerine karşın Gökhan'dan ilginç bir açıklama geldi.
Gökhan, açıklamada rahatsız olduğunu ve hastanede tedavi altında bulunduğunu duyurdu.
29 VATANDAŞ TEDAVİ ALTINDA
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 99 vatandaştan 29'unun tedavisine devam ediliyor.
Yangına müdahale çalışmalarında 8 uçak, 30 helikopter, 241 arazöz, 81 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğünden 22 TOMA, 468 diğer araç ve iş makinesi, 33 sivil toplum kuruluşundan 298 personel ve 72 araç olmak üzere toplam 3 bin 199 personel ve 922 hava ve kara aracı görev aldı.
Merkeze bağlı mahalle ve köylerle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsünden 1428 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaş tahliye edilirken, 72 vatandaş KYK Terzioğlu Kız Yurduna, geri kalan 1356 kişi ise yakınlarının evlerine yerleştirildi.
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