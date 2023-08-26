Çanakkale yangını başladı tatile çıktı: CHP'li başkan hala kayıp! Kimin dediği doğru: Yetkiler "dönüş yolunda" dedi kendisi "hastanedeyim"

Çanakkale'de binlerce dönüm ormanın kül olduğu yangında Türkiye seferber olurken, gözler CHP'li başkanı aradı. Tatilde olduğu ortaya çıkan başkan hâlâ kayıp.

SADECE TWEET ATTI

Çanakkale'de, birçok devlet kurumunun dayanışması ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 saat dolmadan kontrol altına alınan orman yangını sırasında ABD'de olduğu öne sürülen ve sadece tweet atmakla yetinen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tepki çekti.